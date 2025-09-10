Самозанятые могут взаимодействовать с ФНС не напрямую, а через партнеров. Их более 100 + как подключить
Самозанятые могут добровольно сотрудничать с партнерами ФНС, причем сразу с несколькими, сообщает Налоговая служба.
Партнеры – это компании, у которых есть официальное разрешение от ФНС быть связующим звеном между налоговиками и самозанятыми.
Это могут быть банки, биржи фрилансеров, платежные системы, маркетплейсы и агрегаторы курьерских услуг. На сентябрь 2025 зарегистрировано более 100 компаний-партнеров ФНС.
Для чего самозанятым нужны партнеры ФНС:
зарегистрироваться как плательщик НПД;
автоматизировать расчеты, уплату налогов и выдачу чеков при работе с юрлицами или сервисами;
получать дополнительные консультации в чатах;
расширять базу клиентов;
пользоваться сервисами для ведения самозанятости (финучет, подбор заказчиков).
Подключить партнера можно в приложении «Мой налог» в разделе «Прочее» (он появится, если нажать на аватарку пользователя): выбрать «Партнеры», найти нужного партнера, нажать кнопку «Подключить».
Также подключить партнера можно через ЛК налогоплательщика. Для этого нужно зайти в «Настройки» в раздел «Партнеры» и выбрать нужного партнера.
После подключения проверяют статус активации. В приложении «Мой налог» в разделе «Партнеры» отображается список подключенных организаций с их статусом: активен (уже работает) или ожидает подтверждения.
Отключить партнеров ФНС можно в любой момент.
