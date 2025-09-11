ВКонтакте добавила вход через мессенджер МАХ

В социальную сеть ВКонтакте теперь можно быстро войти с помощью подтверждения в мессенджере МАХ. Это позволит не ждать СМС с кодом.

Пользователи мобильных приложений ВКонтакте и VK Видео теперь могут пройти авторизацию с помощью мессенджера МАХ вместо кода из СМС-сообщения.

Для входа достаточно ввести логин и принять предложение о переходе в мессенджер. После чего пользователю откроется окно с чат-ботом «Коды подтверждения». Нужно подтвердить действие и войти в аккаунт.

«Если в аккаунте активирована двухфакторная аутентификация, то одноразовый код также вводить не нужно, система запросит только дополнительный пароль», — сказано в пресс-релизе ВК.

Новый механизм входа в аккаунт опробовали уже больше 200 тыс. пользователей.