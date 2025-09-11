📈 Мишустин: снижение инфляции – одна из ключевых задач на ближайшую трехлетку

Снижение уровня инфляции – это одна из ключевых задач при формировании бюджета. Об этом сказал глава Правительства Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Сегодня мы обсудим ряд экономических вопросов. Прежде всего – в части возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста и снижения инфляции. Это ключевая задача в дальнейшей работе при формировании бюджета на ближайшую трехлетку», — заявил Мишустин.

По его словам, эта работа активно идет в Правительстве и основана она на поручениях Президента в координации с Центробанком, во взаимодействии с представителями Федерального Собрания, экспертного, научного и бизнес-сообществ.

Он добавил, что по итогам семи месяцев 2025 года ВВП вырос на 1,1%. А некоторое охлаждение экономики было неизбежно после высоких значений, которые были в 2023 и 2024 годах.