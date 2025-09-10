У «Клерка» появилась новая мини-игра «Блоки»

Мини-игра от «Клерка» поможет разгрузить голову после рабочего дня! Присоединяйтесь и становитесь лидерами в таблице рейтинга.

Отдохните после напряженного рабочего дня и сыграйте в минималистичную головоломку «Блоки».

Новая мини-игра от «Клерка».

Выстраивайте ряды из фигур, зарабатывайте очки и становитесь лидерами таблицы!

Теперь в каждой игре есть свои рейтинги и чемпионы.

Кроме «Блоков» у «Клерка» есть другие игры, которые могут вам понравиться. Например, можно разложить косынку, сыграть в сапера или попрактиковаться в знании бухгалтерских терминов в игре «Виселица». Они находятся в нижней части страницы с инструментами «Клерка».