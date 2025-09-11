😱 Штрафы за утечку персданных могут повысить еще больше

Миронов предложил установить оборотные штрафы уже за первый случай утечки.

Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину и предлагает установить оборотный штраф для бизнеса уже за первую утечку персональных данных.

С 30 мая 2025 штрафы за нарушение обработки персданных выросли. Так, за повторную утечку ПД установлены оборотные штрафы:

для юрлиц – от 1% до 3% выручки;

для банков – от 1% до 3% собственного капитала.

Штраф будет не менее 25 млн и не более 500 млн рублей.

Миронов предлагает применять оборотные штрафы даже при первом правонарушении.

По его словам, минимальная сумма штрафа должна составить 25 млн рублей, так как из-за низких штрафов многие операторы персданных халатно относятся к защите информации.

«За первую утечку в рамках нынешнего КоАП их могут оштрафовать на 3 млн-15 млн рублей. В редких случаях санкции могут достигать 20 млн рублей, и лишь при повторном нарушении включаются оборотные штрафы – от 1 до 3% выручки компании», — напомнил депутат.

Он считает, что бизнесу проще и выгоднее заплатить штраф, чем тратиться на защиту персональных данных. Поэтому для защиты данных предлагается ввести оборотные штрафы с первой утечки. Тогда компаниям будет выгоднее заняться решением вопроса, чтобы не платить высокий штраф, считает Миронов.

