В 2026 году Центробанк собирается дать фондам доступ к деривативам на криптовалюту

Сейчас покупать деривативы на криптовалюту могут квалифицированные инвесторы через брокеров. Регулятор хочет уравнять условия и разрешить это делать фондам.

Центробанк хочет предоставить фондам возможность инвестировать в деривативы на криптовалюту. Ориентировочно это произойдет в 2026 году, но пока что доступ к таким инструментам есть у квалифицированных инвесторов через брокеров.

«Мы планируем уравнять условия с брокерами и разрешить расчетные производные финансовые инструменты (ПФИ) на криптовалюту, на цифровые валюты [для управляющих компаний]», — сказал замглавы департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Валерий Красинский.

Также он добавил, что соответствующий проект нормативного акта уже готов.

В марте 2025 года ЦБ предложил в экспериментальном режиме допустить особо квалифицированных инвесторов до сделок с криптовалютами. Такие сделки также смогут совершать компании, у которых есть статус квалифицированных инвесторов.

В июле 2025 года регулятор завил, что обсудит возможность для управляющих компаний покупать криптоактивы в портфели инвестиционных паевых фондов.