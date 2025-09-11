Проактивных льгот по налогам на имущество будет больше

Межведомственный обмен данными будут применять по налогам в большем числе случаев.

Минфин направил в Правительство законопроект, которым предполагается увеличить количество льгот по налогам на имущество физлиц, применяющихся в проактивном (беззаявительном) порядке. Сведения налоговики будут получать при межведомственном информационном обмене.

Инициативу реализуют в рамках направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, пояснил начальник Управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащенов.

Если не отправили в налоговую заявление о предоставлении налоговой льготы или сообщение об отказе от нее, льготу применят при расчете налога проактивно — на основании сведений, которые есть у налоговиков, начиная с периода, когда возникло данное право.

Так, для автоматического применения льгот участников СВО по налогу на имущество сведения в налоговую отправляют СФР, МВД, МЧС, Росгвардия и т. д. Межведомственный обмен распространят на сведения из Минобороны.

Для беззаявительного освобождения от налога легковых автомобилей, оборудованных для использования инвалидами, запустят периодический электронный обмен сведениями о таких авто между налоговой и учреждениями соцзащиты и другими организациями, которые передали физлицам в собственность такие машины.