Налогоплательщики НДС не соблюдают контрольные соотношения, пишут неправильные коды, не заполняют книги покупок и продаж

Налоговики рассказали о типовых ошибках при заполнении НДС-декларации в 2025 году.

Региональное УФНС рассказало о частых ошибках, которые допускают при заполнении налоговых деклараций по НДС:

не соблюдение контрольных соотношений;

отражение сведений в счете-фактуре не соответствует сведениям в оригинале счета-фактуры (номер и дата, ИНН контрагента);

неправильные коды вида операций;

некорректная стоимость товаров по счету-фактуре при ее отражении в нескольких налоговых периодах, где она должна соответствовать стоимости, указанной в счете-фактуре, а меняется только сумма НДС;

неправильный номер заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и несоответствие данным декларации на товары при импорте;

не восстановление в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 170 НК суммы НДС в случае перечисления покупателем предоплаты в счет предстоящих поставок в налоговом периоде, в котором суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам) подлежат вычету или в том налоговом периоде, когда изменили условия либо расторгли договор и вернули предоплату;

неправильное отражение в декларации кодов видов операций при выставлении и получении исправленных и корректировочных счетов-фактур;

незаполнение или неправильное заполнение журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур при деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских или транспортной экспедиции;

неправильное заполнение книг покупок, книг продаж, журналов учета счетов-фактур при одновременном ведении деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских или транспортной экспедиции и (или) в интересах самого налогоплательщика;

отражение вычетов НДС по счетам-фактурам за пределами трех лет до окончания налогового периода декларации по НДС.

При отправке НДС-декларации нужно соблюдать все правила и порядок ее заполнения, использовать в работе регламент заполнения (приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@) и формы и правила заполнения документов при расчетах по НДС (постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137).

