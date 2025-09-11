Налогоплательщики НДС не соблюдают контрольные соотношения, пишут неправильные коды, не заполняют книги покупок и продаж
Региональное УФНС рассказало о частых ошибках, которые допускают при заполнении налоговых деклараций по НДС:
не соблюдение контрольных соотношений;
отражение сведений в счете-фактуре не соответствует сведениям в оригинале счета-фактуры (номер и дата, ИНН контрагента);
неправильные коды вида операций;
некорректная стоимость товаров по счету-фактуре при ее отражении в нескольких налоговых периодах, где она должна соответствовать стоимости, указанной в счете-фактуре, а меняется только сумма НДС;
неправильный номер заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и несоответствие данным декларации на товары при импорте;
не восстановление в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 170 НК суммы НДС в случае перечисления покупателем предоплаты в счет предстоящих поставок в налоговом периоде, в котором суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам) подлежат вычету или в том налоговом периоде, когда изменили условия либо расторгли договор и вернули предоплату;
неправильное отражение в декларации кодов видов операций при выставлении и получении исправленных и корректировочных счетов-фактур;
незаполнение или неправильное заполнение журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур при деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских или транспортной экспедиции;
неправильное заполнение книг покупок, книг продаж, журналов учета счетов-фактур при одновременном ведении деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских или транспортной экспедиции и (или) в интересах самого налогоплательщика;
отражение вычетов НДС по счетам-фактурам за пределами трех лет до окончания налогового периода декларации по НДС.
При отправке НДС-декларации нужно соблюдать все правила и порядок ее заполнения, использовать в работе регламент заполнения (приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@) и формы и правила заполнения документов при расчетах по НДС (постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137).
Подробнее о том, как составить НДС-декларацию и пояснительную к ней, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы научитесь вести учет НДС на ОСНО и УСН, отражать операции в книге учета покупок и продаж, работать в 1С и претендовать на льготы по НДС.
Цена курса со скидкой 66%: 8 900 рублей вместо
26 000 рублей. Осталось 3 места по этой цене.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
Начать дискуссию