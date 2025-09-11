Некоторые операции с драгоценными металлами могут освободить от НДС

Правительство рассмотрит законопроект об освобождении от НДС операций по внесению и возврату вклада в драгметаллах.

11 сентября 2025 года кабмин рассмотрит на заседании подготовленные Минфином поправки в ст. 149 НК, сообщается на сайте Правительства.

«Законопроектом предусматривается освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по внесению и возврату вклада (выдаче и возврату займа) в драгоценных металлах и слитках», — говорится в сообщении.

Если закон примут, предполагается, что льготы вступят в силу с 1 января 2026 года.