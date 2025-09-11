Если прослеживаемый товар компания на УСН купила для собственных нужд – нужно сдавать отчет

Бизнес на УСН сдает отчет о прослеживаемых товарах, а на ОСНО – не сдает.

Компания на УСН должна сдавать отчет о прослеживаемых товарах, даже если приобретает прослеживаемый товар для собственных нужд, отмечает эксперт в сервисе «Клерк. Консультации».

Такие правила определены п. 33 Положения о национальной системе прослеживаемости товаров, утвержденного постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1108.

А компании на ОСНО не обязаны сдавать отчет о прослеживаемых товарах. Такие разъяснения дала ФНС в письме от 30.09.2021 № ЕА-4-15/13856@.

То есть, если организация на ОСНО купила прослеживаемый товар для любых нужд, отчет сдавать не нужно, даже если товар не ставили к вычету.

