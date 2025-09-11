Правила маркировки спортивного питания поменяют

Правила маркировки спортивного питания предлагается скорректировать. Соответствующий проект постановления Правительства, разработанный Минпромторгом, опубликован на портале проектов НПА.

Обязательную маркировку спортпита запустили с 1 сентября 2025 года. Правила маркировки спортивного питания и особенности внедрения ГИС мониторинга за оборотом маркированного спортивного питания утверждены правительственным постановлением от 31.05.2025 № 811.

Согласно п. 24 правил маркировки, при поставке маркированных товаров в рамках исполнения госконтрактов по 44-ФЗ данные в систему мониторинга сведений о поставке отправляют путем отправки документов о приемке в ЕИС в сфере закупок. Это обязательное требование.

Участник закупки принимает товар в таком порядке и сроки:

подписание сторонами контракта и документа о приемке — в срок, установленный контрактом, но не позднее 20 рабочих дней , следующих ‎за днем поступления документа о приемке;

направление в ЕИС мониторинга сведений о переходе прав собственности или выбытии товара — в срок не более 3 дней после подписания первичных документов в соответствии с п. 101, 111 ‎или 116 правил маркировки.

Во избежание десинхронизации этих сроков при исполнении государственных и муниципальных контрактов Минпромторг предлагает вместо обязательного требования, предусмотренного п. 24 правил маркировки, установить право участника оборота ‎на отправку в информационную систему мониторинга документов о приемке путем представления этих документов в ЕИС закупок.