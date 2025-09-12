Налоговики напомнили срок уплаты налога по ПСН в зависимости от длительности патента

С 2025 года налог на патентной системе налогообложения ИП должны уплатить до 28 декабря, если срок окончания патента приходится на 31 декабря.

Если срок окончания действия патента приходится на 31 декабря, то налог нужно уплатить не позднее 28 декабря.

ИП могут применять патентную систему налогообложения (ПСН) от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года. Патент можно получить с любого числа месяца и на любое количество дней, но не менее месяца в пределах календарного года выдачи.

Предприниматели, которые получили патент на срок меньше 6 месяцев, должны уплатить полный налог не позднее окончания срока действия патента.

«Предприниматели, получившие патент на срок от 6 до 12 месяцев, должны уплатить 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней после начала действия патента, 2/3 суммы налога — в срок не позднее срока окончания действия патента», — сказано на сайте ФНС.

Если ИП прекратил деятельность по патенту, то налог нужно уплатить не позднее 20 дней с момента снятия с учета в налоговой.