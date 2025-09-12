Налоговики напомнили срок уплаты налога по ПСН в зависимости от длительности патента
Если срок окончания действия патента приходится на 31 декабря, то налог нужно уплатить не позднее 28 декабря.
ИП могут применять патентную систему налогообложения (ПСН) от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года. Патент можно получить с любого числа месяца и на любое количество дней, но не менее месяца в пределах календарного года выдачи.
Предприниматели, которые получили патент на срок меньше 6 месяцев, должны уплатить полный налог не позднее окончания срока действия патента.
«Предприниматели, получившие патент на срок от 6 до 12 месяцев, должны уплатить 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней после начала действия патента, 2/3 суммы налога — в срок не позднее срока окончания действия патента», — сказано на сайте ФНС.
Если ИП прекратил деятельность по патенту, то налог нужно уплатить не позднее 20 дней с момента снятия с учета в налоговой.
