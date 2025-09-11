В правительстве обсуждают повышение НДС до 22 %

Правительство рассматривает повышение НДС с 20 % до 22 %. По данным The Bell (СМИ-иноагент), это один из обсуждаемых способов закрыть растущий дефицит бюджета. Окончательного решения пока нет, но, по словам источников издания, дискуссии вышли на финальную стадию.

Правительство России рассматривает возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 % до 22 %. Об этом сообщает издание The Bell (внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) со ссылкой на источники, близкие к обсуждению.

По данным The Bell, «налоги точно будут поднимать». Об этом заявил источник со связями в Кремле и правительстве, уточнив, что сейчас идут «последние» дискуссии.

Три чиновника, знакомых с ситуацией, подтвердили, что один из вариантов — повышение НДС. По словам одного из них, обсуждается увеличение ставки с 20 % до 22 %. При этом, возможно, будут сделаны исключения для социально значимых товаров.

Четвёртый собеседник издания назвал меру «логичной» и отметил: для сохранения ценовой стабильности любое повышение налогов предпочтительнее, чем увеличение структурного дефицита бюджета.

Также обсуждаются другие варианты, включая возможное повышение налога на прибыль и НДФЛ, но деталей пока нет.

По оценке экономиста одного из российских аналитических центров, повышение НДС до 22 % может принести бюджету дополнительно около 1 трлн рублей в год (примерно 0,5 % ВВП). Однако, по его мнению, это приведёт к росту цен и замедлит потребление.