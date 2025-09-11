В правительстве обсуждают повышение НДС до 22 %
Правительство России рассматривает возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 % до 22 %. Об этом сообщает издание The Bell (внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) со ссылкой на источники, близкие к обсуждению.
По данным The Bell, «налоги точно будут поднимать». Об этом заявил источник со связями в Кремле и правительстве, уточнив, что сейчас идут «последние» дискуссии.
Три чиновника, знакомых с ситуацией, подтвердили, что один из вариантов — повышение НДС. По словам одного из них, обсуждается увеличение ставки с 20 % до 22 %. При этом, возможно, будут сделаны исключения для социально значимых товаров.
Четвёртый собеседник издания назвал меру «логичной» и отметил: для сохранения ценовой стабильности любое повышение налогов предпочтительнее, чем увеличение структурного дефицита бюджета.
Также обсуждаются другие варианты, включая возможное повышение налога на прибыль и НДФЛ, но деталей пока нет.
По оценке экономиста одного из российских аналитических центров, повышение НДС до 22 % может принести бюджету дополнительно около 1 трлн рублей в год (примерно 0,5 % ВВП). Однако, по его мнению, это приведёт к росту цен и замедлит потребление.
Ранее агентство Reuters сообщало, что власти изучают возможность повышения налогов на фоне растущего дефицита бюджета. По данным Минфина, за восемь месяцев 2025 года он составил 4,19 трлн рублей (1,9 % ВВП).
До этого министр финансов Антон Силуанов исключал рост налоговой нагрузки, но допускал пересмотр льгот. А Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре 2025 года заявил, что в дефиците «нет ничего страшного», при этом подчеркнув необходимость работать с доходной частью бюджета — «не путём увеличения налогового бремени, а через повышение эффективности производства».
