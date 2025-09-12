СФР оказывает услуги в течение минуты после обращения

Более половины из 280 млн ежегодных услуг СФР оказывает без заявления. Из них около 85 млн услуг предоставляются в онлайн-режиме в течение одной минуты с момента обращения на Госуслугах. Об этом рассказал руководитель фонда Сергей Чирков.

«Мы активно развиваем инфраструктуру для проактивных выплат. Вместе с порталом Госуслуг мы запустили специальные счета для проактивных выплат, что делает процесс получения помощи максимально простым и удобным», — заявил Чирков.

Он привел такие данные:

90% решений по заявлениям принимаются досрочно, а срок обработки сокращен до 5-7 дней ;

с начала 2025 года СФР оказал 161,2 млн услуг, что на 16% превышает показатели прошлого года;

280 млн услуг было оказано Соцфондом в 2024 году, что на 70% больше, чем три года назад.

Также Соцфонд представил возможности единой цифровой платформы (ЕЦП) в социальной сфере, которая кардинально меняет подход к оказанию господдержки людям.

«Единая цифровая платформа в социальной сфере, по сути, является “мозговым центром”, который аккумулирует данные о гражданах из различных ведомств: бюро медико-социальной экспертизы, ФНС, МВД, Росреестр и других. Именно она позволяет видеть полную картину потребностей человека и оказывать помощь проактивно», — пояснил руководитель СФР.

Большие данные, собранные фондом, становятся ценным ресурсом для социально-экономического прогнозирования и источником информации, на основе которых принимают решения другие ведомства.