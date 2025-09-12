ЦОК КПП Общ 10.09 Мобильная
Малый и средний бизнес

С 10 сентября 2025 ФНС обновила сведения в реестре субъектов МСП

В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 96% составляют микропредприятия.

Налоговая служба 10 сентября 2025 года обновила сведения в реестре МСП.

96% из всех, входящих в реестр, составляют микропредприятия. Доля малых предприятий – 3,7%, средних предприятий – 0,3%, уточнило региональное УФНС.

Данные реестра можно посмотреть в электронном сервисе «Единый реестр субъектов МСП».

Этот сервис дает такие возможности:

  • получать сведения из реестра по конкретному субъекту либо по списку лиц с использованием поисковой системы;

  • добавить в реестр дополнительные сведения о себе: своей продукции, опыте исполнения контрактов, участии в программах партнерства;

  • отправить в налоговую сообщение для уточнения некорректных сведений.

