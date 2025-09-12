С 10 сентября 2025 ФНС обновила сведения в реестре субъектов МСП
В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 96% составляют микропредприятия.
Налоговая служба 10 сентября 2025 года обновила сведения в реестре МСП.
96% из всех, входящих в реестр, составляют микропредприятия. Доля малых предприятий – 3,7%, средних предприятий – 0,3%, уточнило региональное УФНС.
Данные реестра можно посмотреть в электронном сервисе «Единый реестр субъектов МСП».
Этот сервис дает такие возможности:
получать сведения из реестра по конкретному субъекту либо по списку лиц с использованием поисковой системы;
добавить в реестр дополнительные сведения о себе: своей продукции, опыте исполнения контрактов, участии в программах партнерства;
отправить в налоговую сообщение для уточнения некорректных сведений.
