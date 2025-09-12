Минфин опубликовал новые инструкции по применению бюджетного учета

Теперь общественными финансами федерального уровня будут управлять по единым цифровым справочникам с применением открытых данных. Это снизит трудозатраты при ведении учета.

Минфин утвердил сразу несколько приказов, которые направлены на развитие единой инфраструктуры управления общественными финансами.

Приказ Минфина от 29.08.2025 № 120н устанавливает порядок размещения информации об активах, обязательствах РФ федеральных организаций в системе «Электронный бюджет». Документ нужен для формирования единой IT-инфраструктуры управления финансами федерального уровня.

Еще два приказа обеспечат единство применения федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов — «План счетов бюджетного учета» и «План счетов бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений». Они вступят в силу с января 2026 года.

«Реализация положений Инструкций позволит обеспечить однородность учетных данных на всех уровнях бюджетной системы, повысить качество учетной информации (ее достоверность, корректность)», — сказано на сайте Минфина.

Документы подразумевают переход на единые цифровые справочники и применение открытых стандартов, чтобы снизить трудозатраты при ведении учета.