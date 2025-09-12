📉 С 15 сентября 2025 Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк с 15 сентября снизит ставки по рыночной ипотеке на 1-2 п.п. Минимальная ставка составит 17,4% годовых, сообщили представители банка.
Проценты снижают на фоне свежего решения ЦБ по ключевой ставке: регулятор снизил ее до 17%.
«С 15 сентября Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке на 1-2 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса:
на 1 процентный пункт — при взносе от 20,1%;
на 1,5 п.п. — при взносе от 30,1%;
на 2 п.п. — при взносе от 50,1% и выше.
Минимальные ставки на Домклик составят от 17,4% на покупку первичного жилья», — говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.
Ставки на покупку вторичного жилья и по программе «Строительство жилого дома» будут от 17,8%.
Также Сбербанк снизит на 1,5 п.п. ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости».
Ставки по уже одобренным, но не выданным базовым ипотечным программам будут скорректированы автоматически, добавили представители Сбера.
