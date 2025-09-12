Premium 12.09 Десктоп мобильная
📉 С 15 сентября 2025 Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке

На фоне снижения 12.09.2025 ЦБ ключевой ставки Сбербанк уменьшает проценты по ипотечным кредитам.

Сбербанк с 15 сентября снизит ставки по рыночной ипотеке на 1-2 п.п. Минимальная ставка составит 17,4% годовых, сообщили представители банка.

Проценты снижают на фоне свежего решения ЦБ по ключевой ставке: регулятор снизил ее до 17%.

«С 15 сентября Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке на 1-2 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса:

  • на 1 процентный пункт — при взносе от 20,1%;

  • на 1,5 п.п. — при взносе от 30,1%;

  • на 2 п.п. — при взносе от 50,1% и выше.

Минимальные ставки на Домклик составят от 17,4% на покупку первичного жилья», — говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Ставки на покупку вторичного жилья и по программе «Строительство жилого дома» будут от 17,8%.  

Также Сбербанк снизит на 1,5 п.п. ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости».

Ставки по уже одобренным, но не выданным базовым ипотечным программам будут скорректированы автоматически, добавили представители Сбера.

