⚡ Центробанк снизил ключевую ставку до 17% годовых

Регулятор пересмотрел значение ключевой ставки. Она уменьшилась с 18% до 17% годовых.

12 сентября 2025 года Совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку с 18% до 17% годовых.

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — сказано на сайте ЦБ.

На предыдущем заседании 25 июня 2025 года Центробанк также понизил ключевую ставку. Она опустилась с 20% до 18%, а до этого держалась на уровне 21% с 28 октября 2024 года.

Следить за изменениями ключевой ставки удобно с помощью специального инструмента от «Клерка».

Недавно мы писали, что, если резко снизить ключевую ставку, с вкладов выведут 10 трлн рублей.