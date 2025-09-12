Микрозаймы чаще всего берут люди до 35 лет из Москвы и Московской области

Рассказали, кто чаще всего обращается за микрозаймами.

Чаще других берут микрозаймы россияне в возрасте до 35 лет из Москвы или области.

Такие данные получила компания «А деньги» на основе анализа собственного портфеля займов.

58% всех клиентов МФО – люди до 35 лет. На втором месте россияне 36-45 лет – 28%, а доля тех, кому старше 45 лет, составила 14%.

Мужчины берут микрозаймы чаще женщин: 55% против 45%.

Чаще всего микрокредиты берут жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского, Красноярского краев, Свердловской, Ростовской, Челябинской, Новосибирской и Кемеровской областей.

Меньше всего за микрозаймами обращаются в Башкортостане и Татарстане.

«За неполный 2025 год количество клиентов, которые обратились к нам за финансированием, уже такое же, сколько было за весь 2024 год. Растет не только количество клиентов, но и суммы, и сроки займов. В этом году средняя сумма займа увеличилась до 14,5 тыс. с 11 тыс. рублей», — рассказала директор по развитию бизнеса «А деньги» Надежда Димченко.

Также вырос срок пользования средствами – более чем на две недели по сравнению с 2024 годом.