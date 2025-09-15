🚬 Вейпы предложили приравнять к наркотикам

Депутат Дмитрий Гусев предлагает приравнять вейпы к наркотикам и увеличить ответственность за их потребление и продажу.

«Одного полного запрета недостаточно, нужно увеличить ответственность за употребление и продажу вейпов за счет того, чтобы приравнять их к наркотикам», — считает Гусев.

Он заявил, что вейпы – это и есть наркотики. А значит, и ответственность за их употребление и продажу должна наступать такая же, как за распространение наркотиков, добавил депутат.