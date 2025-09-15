🚗 Минпромторг предлагает изменить механизм расчета коэффициента утильсбора

Расчет утильсбора только по объему двигателя становится неактуальным, так как стали популярными высокомощные авто с небольшими объемами двигателя.

Минпромторг хочет актуализировать механизм расчета коэффициента утильсбора и подготовил соответствующий проект постановления.

«Минпромторг предлагает ввести дополнительные показатели для легковых автомобилей (категория М1). Согласно предлагаемым изменениям, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале», — говорится в сообщении ведомства.

Для физлиц, ввозящих машины для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на самые востребованные категории ТС мощностью до 160 л. с.:

3,4 тыс. за новое авто;

5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет.

По данным оператора системы электронных паспортов, такие транспортные средства составляют около 88% от общего объема автопарка, впервые зарегистрированного в России за последние пять лет.

Для легковых автомобилей установлены коэффициенты расчета суммы утильсбора в зависимости от объема двигателя и года выпуска. Но все большую популярность набирают высокомощные автомобили с небольшими объемами двигателя, включая электромобили и последовательные гибриды. Поэтому расчет утильсбора только по объему двигателя теряет актуальность, считает Минпромторг.

Если изменения утвердят, они вступят в силу с 1 ноября 2025 года. Автовладельцев, которые уже оплатили утильсбор по действующим правилам до вступления в силу новых правил, изменения не коснутся.