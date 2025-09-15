Реквизит «Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» пока не обязательно включать в чек

Налогоплательщик уточнил правила применения тегов 1234, 1235, 1082, 1236, 1237, 1238 – можно ли их не включать в чек, и действительно ли за это пока не будет никаких штрафов.

Бизнес опасается, что, если кассы не печатают новые реквизиты – то могут оштрафовать по ч. 4 ст. 14.5 КоАП.

«В настоящее время теги необязательны и их можно не включать в состав кассовых чеков», — ответили налоговики в чате ФНС.

Об этом ранее писала ФНС: порядок заполнения реквизита «Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» (тег 1234) не утвержден. Реквизит имеет значение обязательности «3», то есть пока может не включаться в состав кассового чека.

