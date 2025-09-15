🏢 За что оштрафуют при сдаче квартиры в аренду

Владельцев квартир могут оштрафовать на сумму до 5 000 рублей за отказ оформить временную регистрацию для жильцов, если срок аренды превышает 90 дней. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Отказ оформить временную регистрацию жильцу, если срок аренды превышает 90 дней, может повлечь административную ответственность для собственника. В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет от 5 000 до 7 000 рублей, в других регионах — от 2 000 до 5 000 рублей» — предупредил депутат.

Ответственность предусмотрена ст. 19.15.2 КоАП.

Но штрафа можно избежать в таких случаях:

арендатор – близкий родственником собственника и зарегистрирован по другому адресу;

жилье предоставлено на срок до 90 дней;

другие законные основания, освобождающие от оформления регистрации. Например, служебная командировка и есть подтверждающие документы.

Временная регистрация нужна не только для контроля за миграцией, но и для защиты прав самих жильцов. Она нужна для получения медицинской помощи, получения места в школе или детском саду, других социальных услуг.

А для собственников это способ избегать претензий со стороны проверяющих органов, добавил Якубовский.

О налогах, рисках и правовых последствиях сдачи жилья в аренду физлицом писали здесь.