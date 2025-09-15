🏢 За что оштрафуют при сдаче квартиры в аренду
Владельцев квартир могут оштрафовать на сумму до 5 000 рублей за отказ оформить временную регистрацию для жильцов, если срок аренды превышает 90 дней. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Отказ оформить временную регистрацию жильцу, если срок аренды превышает 90 дней, может повлечь административную ответственность для собственника. В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет от 5 000 до 7 000 рублей, в других регионах — от 2 000 до 5 000 рублей» — предупредил депутат.
Ответственность предусмотрена ст. 19.15.2 КоАП.
Но штрафа можно избежать в таких случаях:
арендатор – близкий родственником собственника и зарегистрирован по другому адресу;
жилье предоставлено на срок до 90 дней;
другие законные основания, освобождающие от оформления регистрации. Например, служебная командировка и есть подтверждающие документы.
Временная регистрация нужна не только для контроля за миграцией, но и для защиты прав самих жильцов. Она нужна для получения медицинской помощи, получения места в школе или детском саду, других социальных услуг.
А для собственников это способ избегать претензий со стороны проверяющих органов, добавил Якубовский.
О налогах, рисках и правовых последствиях сдачи жилья в аренду физлицом писали здесь.
лучше заплатить штраф, потом выселять через суд придется...
Для собственников - это способ отжать их квартиру!
Пропиши, попробуй - потом не выселишь. Сказочку про зайчика и лису не зря всем в детстве рассказывали!
Жаль что он не рассказал, за чьих он будет!
И с кем связан по своей не формальной деятельности.
при этом основания для претензий органы сами придумывают.