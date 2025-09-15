ФНС разъяснила, нужно ли платить туристический налог, если разместили людей в квартире

Квартиры не считаются средствами размещения, поэтому турналог не платят.

Налоговая служба разъяснила, платят ли турналог, если туристов разместили в квартире.

В письме от 11.09.2025 № СД-4-3/8338@ ФНС напомнила, сто туристическим налогом облагаются услуги по предоставлению мест для временного проживания физлиц в средствах размещения, включенных в специальный реестр классифицированных средств размещения (КСР) – ст. 418.3 НК.

Но по закону о туристской деятельности № 132-ФЗ к средствам размещения не относятся жилые помещения.

Поэтому, если в органы власти приходят сведения о жилых объектах в целях исчисления туристического налога – такие сообщения учитывать не нужно, так как эти объекты не признаются средством размещения.