Минцифры разрешит некоторым компаниям звонить абонентам без их согласия

Новое законодательство по борьбе с мошенниками ограничивает работу социологов, которые не могут дозвониться до абонентов, чтобы провести исследования. Поэтому власти определят список компаний, на которых не будет действовать запрет массового обзвона.

С 1 сентября 2025 года россияне могут установить запрет на массовые обзвоны. Сделать это можно, направив заявление своему мобильному оператору. Кроме того, начали действовать новые правила маркировки звонков. Теперь абоненты будут знать, какая компания или ИП хочет с ними связаться.

Под блокировку не попадут звонки от органов власти и подведомственных им организаций. Сейчас Минцифры создает окончательный список организаций, которые могут звонить абонентом без их согласия.

Ожидается, что такая возможность будет у социологов, которые проводят исследования через телефонные опросы. Об этом пишут «Ведомости».

Руководитель call-центра «Социс-М» из Чувашии создал петицию, в которой отметил, что социологи не могут работать из-за блокировок. Он просит президента РФ решить эту проблему. Инициативу поддержали аналитический центр ВЦИОМ и «Группа 7/89».