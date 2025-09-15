Компания перевела деньги ИП на личную карту, а не на расчетный счет. Какие риски?

Если на счет физлица перевели деньги в связи с предпринимательской деятельностью – можно их перевести обратно на расчетный счет. Но можно и не заморачиваться.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» попросили совета по ситуации: ИП на упрощенке по ставке 6% получил оплату от ООО-контрагента не на расчетный счет, а на личную карту.

Можно ли просто включить сумму в доход по УСН и оплатить налог?

В чате посоветовали эти деньги вернуть на расчетный счет ИП, но автор вопроса не хочет усложнять ситуацию.

Инструкция ЦБ № 153-И запрещает совершать по текущим счетам операции, связанные с бизнесом или частной практикой, напомнили в чате. Но это правило – для банков, а не для их клиентов.

«ИП продавал машину, которую использовал в коммерческой деятельности через фирму посредника. Эта фирма перевела на личный счет ИП. Отразила записью в книге доходов и расходов. Проблем не было. Наша налоговая при камеральной запросила отражение доходов от продажи транспортного средства, предоставили книгу доходов и расходов», — поделилась случаем из практики коллега.

А если у налоговой возникнут вопросы к ООО, которое перевело деньги – договора и статуса ИП должно хватить, считают бухгалтеры. Дополнительно можно получить письмо от ООО, где будет указано, что этот платеж нужно учесть в оплату по договору с ИП.

Также рекомендовали подписать с клиентом акт сверки, где датирован входящий платеж с номером, как в платежке от клиента.