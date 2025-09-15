🔮 Деятельность астрологов и медиумов предлагают исключить из ОКВЭД

Депутаты опасаются, что деятельность гадалок и магов плохо влияет на психологическое и материальное благополучие россиян.

Депутат Нина Останина предлагает исключить из классификатора ОКВЭД деятельность астрологов и магов. Соответствующее предложение направлено главе Правительства Михаилу Мишустину.

Деятельность астрологов и медиумов включена в группировку 96.09 ОКВЭД. Останина считает, что отсутствие законодательного запрета на такую деятельность не должно быть поводом для ее поощрения и популяризации.

«Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение рассмотреть вопрос исключения деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности», — говорится в обращении.

В последние годы популярность оккультных, магических, изотерических и прочих услуг стремительно растет, что влияет как на психологическое, так на материальное благополучие граждан, считает Останина.

Конституция РФ гарантирует свободу экономической деятельности. Но деятельность астрологов, гадалок, магов, медиумов и т. п. порождает у россиян «иллюзорные надежды решения существующих проблем» и достижения поставленных целей. Из-за этого люди отказываются от квалифицированной помощи профессиональных специалистов, что способно причинить не только вред здоровью и финансовый ущерб, и порождает другие негативные последствия, утверждает депутат.