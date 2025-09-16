Минтруд предложил не учитывать корпоративные выплаты при назначении единого пособия

Чтобы единое пособие могли получить больше семей, Минтруд хочет не считать демографические выплаты от работодателей в доходе семьи при принятии решения о назначении выплат от государства.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что планирует исключить из доходов семьи демографические выплаты от работодателей при назначении единого пособия. Такой подход позволит увеличить число получателей пособия.

«Единовременная выплата не должна сегодня приводить к тому, что мы лишаем семью соответствующих выплат из бюджета», — заявил Антон Котяков.

Также он добавил, что министерство сейчас обсуждает детали с ФНС. Из-за того, что доходы, которые получают сотрудники от компании при рождении ребенка, выделены отдельной строчкой, то есть возможность из вычесть их совокупного дохода семьи, когда будут принимать решение о назначении пособия.

С 1 января 2025 года Минтруд упростил порядок назначения единого пособия. Если семья уже получала единое пособие, то его автоматически назначат при рождении ребенка, без проведения дополнительной оценки нуждаемости. Всего в 2025 году было 72 тыс. таких автоматических решений.