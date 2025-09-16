Как СФР обеспечивает безопасность труда

Соцфонд рассказал, как помогает создавать безопасные условия труда для работников и поддерживает пострадавших.

СФР отвечает не только за соцвыплаты, но и за создание безопасных условий труда для здоровья работников. Так каждый год предотвращают тысячи несчастных случаев, говорится в сообщении фонда.

Например, за год Фонд приобрел 101 568 каску – этого достаточно для экипировки трети всех сотрудников МЧС России.

Также за год закупили 865 000 пар защитной обуви.

«Если выстроить все эти пары в линию, они прямо через море соединят Сочи и Ялту (расстояние ≈ 455 км)», — проиллюстрировал СФР.

Также Соцфонд поддерживает пострадавших работников. С 2000 года выдали уже около 37 000 машин людям, получившим травмы на производстве. Колонна из этих автомобилей выстроилась бы от Москвы до Конаково – на 158 км.