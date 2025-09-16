Старого гендиректора лучше не увольнять до внесения изменений в ЕГРЮЛ

Законодательство не регулирует вопрос смены генерального директора при увольнении прежнего и приеме нового.

При увольнении гендиректора и его выходе из состава участников компании нанимают нового, и при этом нужно подать ЕФС-1.

Это не получится сделать, если старый директор уволился и подпись уже не действительна, а запись о новом генеральном директоре еще не внесена запись в ЕГРЮЛ.

Поэтому лучше не увольнять старого директора до внесения изменений в ЕГРЮЛ, предупреждает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Например, сложности возникнут, если старый директор уволится 30 сентября, а новый принимается следующим днем. Поэтому лучше дождаться внесения записи в ЕГРЮЛ, и только тогда принимать нового.

