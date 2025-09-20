В Госдуме предлагают направлять НПД в регионы, где живут самозанятые, а не ведут деятельность

Региональные власти хотят получать налог на профессиональный доход, которые платят самозанятые, прописанные в этом месте.

15 сентября 2025 года Новгородская областная дума внесла законопроект, по которому налог на профессиональный доход будет поступать в регион проживания самозанятого.

Авторы проекта отметили, что за 2024 год плательщики НПД в Новгородской области уплатили 365,9 млн рублей, из них 118,3 млн отправились в бюджеты иных регионов, которые самозанятые указали при регистрации. То есть там, где они фактически ведут деятельность.

Причем иные регионы перевели в Новгородскую область только 16,1 млн рублей налога.

«Таким образом, введение обязанности уплаты налога на профессиональный доход по месту регистрации жительства (месту пребывания) физического лица позволит поступившие в счет уплаты налога на профессиональный доход налоговые доходы направить на нужды региона, в котором налогоплательщики зарегистрированы и пользуются его инфраструктурой», — сказано в пояснительной записке.

Также депутаты отметили, что в случае неуплаты налогов взысканием будут заниматься налоговики, которые работают по месту жительства налогоплательщика, а не там, где он фактически ведет деятельность. Этот аспект также повышает нагрузку на регион.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.