СФР: в 2026 году будет двухэтапная индексация пенсий
С 2026 года индексация пенсий в России будет проходить в два этапа: с 1 февраля пенсию увеличат на уровень инфляции, а с 1 апреля – в зависимости от доходов СФР. Об этом заявил глава Соцфонда Сергей Чирков.
«Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация состоится с 1 февраля. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году», — пояснил Чирков.
Вторая индексация с 1 апреля коснется только страховых пенсий. Размер повышения связан с доходами СФР. Они будут формироваться из страховых взносов, которые, в свою очередь, зависят от размера зарплат в стране.
В 2025 году индексация страховых пенсий составила 9,5%, а социальные пенсии повысили на 14,75%.
