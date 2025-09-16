Путин требует бороться с уклонением от уплаты налогов
Президент Владимир Путин во время совещания с правительством потребовал бороться с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов.
«И конечно, в зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов», — сказал Владимир Путин.
Также он добавил, что борьба с уклонением позволяет федеральному бюджету получить дополнительные доходы, а также создает прозрачные условия для развития бизнеса и конкуренции.
Кроме того, президент отметил, что меры по снижению инфляции работают. В июле годовой рост потребительских цен был 8,8%, а в августе уже в 8,1%. ВВП в июле 2025 года вырос на 0,4% в годовом выражении.
Комментарии2
Для этого необходимо создать реестр и Министерство борьбы