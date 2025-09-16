Конференция v7748 12.09 Мобильные
Когда ИП может не платить страховые взносы

Если ИП применяет НПД, он не платит страховые взносы за этот период.

В чате ФНС спросили – если с самозанятости перейти на ИП, нужно ли платить страховые взносы.

Это будет зависеть от того, останется ли ИП плательщиком НПД, пояснили налоговики.

«Если ИП является плательщиком страховых взносов, у него возникает обязанность по уплате страховых взносов за себя с даты постановки на учет в налоговом органе в качестве ИП по дату снятия с учета в качестве ИП», — ответили представители ФНС

А если ИП применяет НПД, то он не будет плательщиком страховых взносов. Такой обязанности нет за период применения НПД.

