Когда ИП может не платить страховые взносы
Если ИП применяет НПД, он не платит страховые взносы за этот период.
В чате ФНС спросили – если с самозанятости перейти на ИП, нужно ли платить страховые взносы.
Это будет зависеть от того, останется ли ИП плательщиком НПД, пояснили налоговики.
«Если ИП является плательщиком страховых взносов, у него возникает обязанность по уплате страховых взносов за себя с даты постановки на учет в налоговом органе в качестве ИП по дату снятия с учета в качестве ИП», — ответили представители ФНС
А если ИП применяет НПД, то он не будет плательщиком страховых взносов. Такой обязанности нет за период применения НПД.
