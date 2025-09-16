Доходы от дополнительных видов деятельности не учитываются для пониженного тарифа страховых взносов

В письме от 31.07.2025 № 03-15-05/74287 Минфин разъяснил порядок включения доходов в расчет доли для применения единого пониженного тарифа страховых взносов.

Для МСП в сфере обрабатывающих производств установлен пониженный тариф страховых взносов – 7,6%, напомнило ведомство. Тариф применяют в отношении выплат в пользу работников в части сверх 1,5 МРОТ.

Перечень видов деятельности для применения льготы по страховым взносам утвержден распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р.

При этом обязательное условие для применения пониженного тарифа страховых взносов – ведение такой деятельности как основной, уточнил Минфин. При этом по итогам прошлого года доходы от основного вида деятельности должны составлять не менее 70% от общей величины доходов.

Для применения льготы по страховым взносам субъект МСП при определении необходимой доли доходов (не менее 70%) учитывает только доходы от основного вида деятельности, указанного в ЕГРЮЛ. Доходы от дополнительных видов экономической деятельности не учитывают при расчете доли доходов для применения единого пониженного тарифа страховых взносов, подчеркивает ведомство.

