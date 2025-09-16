Эксперт соберет в одном месте все изменения осени-2025 для бухгалтера

Осень – 2025: главные изменения для бухгалтера. Разбираем новые правила, документы и отчетность, чтобы работать без ошибок.

Осенью 2025 года вступают в силу важные изменения в трудовом, налоговом и бухгалтерском законодательстве. Они коснутся документооборота, отчетности, кадрового учета и взаимодействия с ФНС.

На вебинаре мы разобрали все новшества, которые нельзя пропустить, чтобы избежать штрафов и доначислений.

Мы готовим для вас конспект вебинара про все изменения осени-2025. Он выйдет уже в четверг, 18 сентября 2025 года, и появится в разделе «Конспекты».

О том, как бухгалтерам работать по новым правилам, рассказала Анна Тетерлева — к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.