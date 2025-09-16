Приложение Т-Банка продержалось в App Store всего один день
Новое приложение Т-Банка под названием Т Catch удалили из магазина App Store на следующий день после выпуска.
Специалисты уже сделали новую версию, которую можно скачать напрямую с сайта банка.
«Многие из вас успели обновить приложение, чтобы снова бесконтактно платить iPhone. Но не все — сейчас приложение удалено из App Store, и поэтому мы сделали новое», — сказано в телеграм-канале банка.
Недавно мы писали, что Т-Банк вернул пользователям iPhone бесконтактную оплату смартфоном. Такие платежи работают по технологии Bluetooth Low Energy, которую впервые начал применять Сбер.
