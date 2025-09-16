ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как работать с импортом и экспортом без штрафов →
Банки

Приложение Т-Банка продержалось в App Store всего один день

Из App Store удалили обновленное приложение Т-Банка. Новая версия позволяет пользователям оплачивать покупки с помощью iPhone.

Новое приложение Т-Банка под названием Т Catch удалили из магазина App Store на следующий день после выпуска.

Специалисты уже сделали новую версию, которую можно скачать напрямую с сайта банка.

«Многие из вас успели обновить приложение, чтобы снова бесконтактно платить iPhone. Но не все — сейчас приложение удалено из App Store, и поэтому мы сделали новое», — сказано в телеграм-канале банка.

Недавно мы писали, что Т-Банк вернул пользователям iPhone бесконтактную оплату смартфоном. Такие платежи работают по технологии Bluetooth Low Energy, которую впервые начал применять Сбер.

Автор

Ольга Ульянова
Налоговые схемы

Серый импорт — схема доставки вместо продажи. Почему ФНС не обмануть и как легально работать с люксовыми товарами из-за рубежа?

Предприниматели, помогающие клиентам приобретать люксовые товары за рубежом, ищут способы избежать 20% НДС при ввозе. Кажется, что решение найдено- это оформление не как продажи, а как услуги доставки через ИП на НПД. Клиент «самостоятельно» покупает сумку за 100 000₽, а ИП лишь «доставляет» её, скромно беря за логистику те же 100 000₽. Ни НДС, ни проблем?

Серый импорт — схема доставки вместо продажи. Почему ФНС не обмануть и как легально работать с люксовыми товарами из-за рубежа?

Начать дискуссию

Главная Тарифы