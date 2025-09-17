Личные кабинеты ИП и юрлиц теперь можно протестировать

ФНС запустила демоверсию личных кабинетов, чтобы те, кто еще не пользуются сервисами налоговой, могли познакомиться с интерфейсом.

Для компаний и ИП, которые еще не пользуются личными кабинетами, на сайте ФНС появились демоверсии.

«Знакомство с демоверсиями позволит оценить удобство интерфейса личных кабинетов, широту функциональных возможностей и спектра услуг, которые реализованы в них», — сказано на сайте налоговой.

Также ИП смогут познакомиться с разделом «Налоговая бухгалтерская отчетность», чтобы оценить удобство отправки отчетности. Через ЛК ИП можно направить 20 форм налоговых отчетов.

Демоверсии находятся на страницах авторизации ЛК ЮЛ и ЛК ИП.

О том, какие отчеты может сдавать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС, рассказывали здесь.