СФР на треть увеличил финансирование охраны труда на предприятиях

По словам главы фонда, благодаря вложениям в охрану труда травматизма и профзаболевания сократились в 1,5 раза.

Соцфонд увеличил финансирование предупредительных мер по охране труда. Так, бюджет СФР в 2025 году составит 35,8 млрд руб., что на 33% больше, чем в 2024 году.

По словам председателя СФР Сергея Чиркова, компании вкладываются в охрану труда, и благодаря этому снижается производственный травматизм – в 1,5 раза за 10 лет.

«На ряде крупных предприятий, которые активно используют финасирование превентивных мероприятий, сокращение травматизма и профзаболеваний – более чем в два раза», — уточнил Чирков.

Ранее мы писали, что компании на 20% увеличили расходы на охрану труда в 2024 году.