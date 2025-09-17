Компании на 20% увеличили расходы на охрану труда в 2024 году

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что инвестиции бизнеса в мероприятия по охране труда в 2024 году выросли на 20%, до 210 млрд рублей.

Государство также регулярно увеличивает объем средств, которые направляют работодателям, чтобы предупреждать риски. В 2025 году на это предусмотрено 36 млрд рублей, а в 2026 году — еще почти 40 млрд.

«Необходимо формировать культуру безопасного труда. Она охватывает не только обязательства работодателей, но и обязанности сотрудников по соблюдению действующих норм и регламентов», — заявил Михаил Мишустин.

Кроме того, он добавил, что мероприятия по охране труда в последние годы на 20% сократили общее число несчастных случаев.