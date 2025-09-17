Социальный налоговый вычет предлагают ежегодно индексировать

Депутаты от СРЗП разработали законопроект о ежегодной индексации всех налоговых социальных вычетов на коэффициент-дефлятор. Инициативу внесут на рассмотрение в Госдуму.

«Законопроектом предлагается установить возможность применения коэффициента-дефлятора в рамках гл. 23 НК не только для исчисления суммы налога и подачи налоговой декларации некоторыми категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в РФ, но и для применения определения размеров социальных налоговых вычетов», — говорится в пояснительной записке.

Коэффициент-дефлятор хотят применять к вычету на обучение детей (не более 110 тысяч рублей на каждого ребенка), на обучение, лечение, фитнес, добровольное личное страхование, добровольное страхование жизни, взносы на добровольное пенсионное страхование, допвзносы на накопительную часть пенсии, прохождение независимой оценки своей квалификации – не более 150 тысяч рублей в год по всем видам расходов.

Коэффициент-дефлятор устанавливают ежегодно на следующий год и рассчитывают как произведение коэффициента-дефлятора в прошлом году и коэффициента изменения потребительских цен в прошлом году.

Цель применения коэффициента – учет инфляции при установлении налоговых ставок и определении величины лимита доходов для ежегодной индексации размеров годового дохода по видам предпринимательской деятельности и для других случаев.

Сейчас максимальный размер налогового вычета составляет 150 тыс. рублей в год, напомнил Сергей Миронов. Но размер налогового вычета год от года почти не менялся и теперь не учитывает инфляцию.

Миронов указал, что коэффициент-дефлятор – это тот показатель, который как раз учитывает изменение рыночных цен за прошедший год и прогноз инфляции на следующий год.