С какими особенностями соискателей готовы смириться работодатели. Треть не обратит внимания на вредные привычки

Работодатели могут закрыть глаза на отсутствие образования или опыта работы, но не на недостаток квалификации.

Московские работодатели чаще всего не обратят внимание на пол (63%) и возраст (58%) кандидата. А по 44% опрошенных не придадут значения отсутствию образования или опыта работы. Такие результаты показало исследование CRM-системы Talantix (входит в экосистему hh.ru).

Еще 34% не обратят внимание на вредные привычки соискателей.

Но ключевые профессиональные и личностные качества оценивают строго: кандидата с недостаточными навыками возьмут 13%, с низкими коммуникативными умениями – только 8%.

На уступки работодатели могут пойти из-за потребности в специалистах определенной квалификации (68%) и из-за дефицита кадров (55%). Также могут взять не идеального кандидата, если у него невысокие зарплатные ожидания (24%), или нет ресурсов для обучения нового сотрудника (10%).

Главными причинами отказов назвали:

недостаток квалификации и навыков (58%);

неумение общаться (45%);

непрохождение проверки службы безопасности (30%);

несоответствие корпоративной культуре (29%);

нежелание обучаться (25%)

«Формальные характеристики вроде пола, возраста или образования сегодня все меньше влияют на трудоустройство», — добавила Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

Главными критериями будут профессиональные навыки и потенциал сотрудника. Кадровый голод сделал работодателей более гибкими, но требования к качеству работы не снизились.

Подробнее о том, как вести кадровый учет в организации, расскажем на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Вы научитесь работать с несовершеннолетними, предоставлять отгулы, начислять премии и надбавки, вести учет мигрантов и правильно оформлять согласия на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года.

Цена сейчас: от 2 499 рублей (ежемесячный платеж). Курс входит в подписку Клерк.Премиум.

Записаться

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».