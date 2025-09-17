Переплата на ЕНС у ИП идет в резерв для уплаты имущественных налогов физлица
ФНС начала массовую рассылку сводных налоговых уведомлений для физических лиц. Тем, кто владеет недвижимостью, транспортными средствами или земельными участками, нужно уплатить налог за 2024 год. Сделать это важно не позднее 1 декабря 2025 года.
Если физлицо зарегистрирован в качестве ИП, то нужно понимать, что ЕНС один: и для предпринимателя, и для физлица. Деньги на этом счете распределяются по всех обязательствам вне зависимости от того, для погашения каких именно налогов их туда перечислили.
«Если у налогоплательщика имеется переплата на ЕНС, она будет резервироваться для погашения имущественных налогов и НДФЛ, указанных в налоговом уведомлении, до наступления срока уплаты», — сказано на сайте ФНС.
У ИП могут возникнуть обязательства по уплате налогов до 1 декабря. Если на ЕНС не будет достаточно средств, то зарезервированная сумма по имущественным налогам уйдет в пользу погашения более ранних обязательств.
Проверить сведения о зарезервированной сумме можно в личном кабинете на сайте ФНС в разделе ЕСН — «Отложенная переплата».
