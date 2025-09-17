Переплата на ЕНС у ИП идет в резерв для уплаты имущественных налогов физлица

У физлица, которое зарегистрировано в качестве ИП, один и тот же единый налоговый счет. Поэтому если на счету есть переплата, она будет резервироваться для погашения имущественных налогов физлица и НДФЛ.

ФНС начала массовую рассылку сводных налоговых уведомлений для физических лиц. Тем, кто владеет недвижимостью, транспортными средствами или земельными участками, нужно уплатить налог за 2024 год. Сделать это важно не позднее 1 декабря 2025 года.

Если физлицо зарегистрирован в качестве ИП, то нужно понимать, что ЕНС один: и для предпринимателя, и для физлица. Деньги на этом счете распределяются по всех обязательствам вне зависимости от того, для погашения каких именно налогов их туда перечислили.

«Если у налогоплательщика имеется переплата на ЕНС, она будет резервироваться для погашения имущественных налогов и НДФЛ, указанных в налоговом уведомлении, до наступления срока уплаты», — сказано на сайте ФНС.

У ИП могут возникнуть обязательства по уплате налогов до 1 декабря. Если на ЕНС не будет достаточно средств, то зарезервированная сумма по имущественным налогам уйдет в пользу погашения более ранних обязательств.

Проверить сведения о зарезервированной сумме можно в личном кабинете на сайте ФНС в разделе ЕСН — «Отложенная переплата».