ЦОК ОК УСН 16.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Чеки

В приложении «Мои чеки онлайн» хранятся и полученные, и самостоятельно добавленные чеки

ФНС рассказала, где можно хранить кассовые чеки

Кассовый чек – это документ, подтверждающий факт покупки товара или услуги. Его выдают в бумажной или в электронной форме. Последняя имеет такую же юридическую силу, что и бумажная, напоминает ФНС.

Хранить электронные кассовые чеки можно в сервисе «Мои чеки онлайн». Он  хранит и показывает данные о чеках:

  • полученных при покупке товаров (работ, услуг);

  • за онлайн-покупки;

  • отсканированных в бесплатном приложении «Проверка чеков».

Можно самостоятельно добавлять чеки — отсканировать QR-код, и он отобразится в общем списке чеков. Чеки из приложения можно предъявлять для возврата товаров или гарантийного обслуживания.

Также можно хранить и получать кассовые чеки в мобильном приложении «Проверка чеков». Там можно проверить, передан ли чек в ФНС. Для этого следует отсканировать QR-код или ввести его данные вручную и отправить запрос на проверку в ведомство. Результат появится на экране приложения. Оно также подсвечивает маркированные товары и показывает их статус в национальной системе маркировки. Если в чеке нарушения или его не выдали, пользователь может сообщить об этом в ФНС.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы