РКН: ИП может сам определить, какие ЛНА подготовить для работы с персданными. Но есть обязательные документы

Эксперту Роскомнадзора задали вопрос – какие ЛНА нужны ИП без сотрудников, который обрабатывает персданные. Нужно ли писать для самого себя регламенты, порядки работы с ПД и другие документы, спрашивает предприниматель.

«По необходимым документам нужно руководствоваться требованиями ст. 18.1 закона о персональных данных, которой предусмотрено, что перечень мер, необходимых для соблюдения законодательных требований операторов, определяется самим оператором», — ответила начальник отдела организации контрольно-надзорной деятельности Роскомнадзора Анна Кононенко.

Этот подход применяется и к документам по обработке персданных, кроме документов, которые оператор ПД обязан опубликовать.

Например, должны быть документы, предусмотренных ч. 2 ст. 18.1 Закона о ПД:

документ, определяющий политику в отношении обработки ПД;

сведения о защите персданных.

К этим документам у субъектов ПД должен быть доступ, подчеркнула эксперт.

Ранее РКН рассказал, что и видео лица без имени и фамилии – это тоже персональные данные.

