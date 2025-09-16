📷 Фото и видео лица без имени и фамилии – это тоже персональные данные

Эксперт РКН разъяснила, как работать с фотографиями по новым правилам.

Роскомнадзор уточнил, как фотографам и видеооператорам работать с персональными данными.

Ведомству задали вопрос – будет ли считаться персданными при оказании услуг онлайн съемка лица и размещение такого видео без имени, фамилии и других данных. И можно ли использовать Zoom при оказании таких услуг.

«Фото, видеоизображения лица без иной информации являются персональными данными, на обработку которых распространяются требования закона о персональных данных», — ответила Анна Кононенко, начальник отдела организации контрольно-надзорной деятельности РКН.

Если при обработке персданных используют иностранный мессенджер – на оператора возлагаются требования ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 18, и ст. 12 закона о персональных данных, уточнила эксперт.

Внимание! С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки в ФЗ «О персональных данных» и согласие на обработку персональных данных нужно пересмотреть чтобы оно содержало все сведения (ч. 4 ст. 9 № 152-ФЗ). Важно! Согласия, полученные до 1 сентября 2025 года по старым правилам, остаются действительными, но только если они были получены корректно.

С 1 сентября 2025 года также допускается обработка обезличенных данных без согласия субъекта, если данные действительно обезличены (новая статья 13.1 № 152-ФЗ).

