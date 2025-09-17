Наши эксперты разобрали новые темы в Клерк.Консультациях: как платить налог за другую фирму, как уменьшить налог по УСН

Разбираем консультации экспертов и ИИ-помощника «Клерка» за неделю. Вы узнаете, как правильно оформить оплату налога за другую организацию, чтобы не получить ошибки в учете, может ли ИП с сотрудниками уменьшить налог по УСН больше чем на 50%.

Как отразить в учете оплату налога за другую фирму

Ситуация такая: ООО перечислило налог за другую организацию, у той не оказалось средств на счете. Как оформить такую операцию?

Эксперт отвечает: если договорных отношений не было, ситуацию следует закрепить договором займа. В нем можно прямо указать, что займ предоставляется через оплату обязательств другой компании. Это позволит корректно отразить операцию в учете у обеих сторон.

Как ИП с сотрудниками уменьшить налог на УСН

ИП на УСН с работниками может сократить налог не более чем на 50%. В это ограничение входят фиксированные взносы ИП, взносы за сотрудников и дополнительный 1% с дохода свыше 300 000 руб.

Важно, взносы за работников учитываются только после уплаты в бюджет. А взносы «за себя» предприниматель теперь вправе сразу включать в расходы текущего периода (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Налог уменьшить можно, но строго в пределах 50%.

Отпуск с последующим увольнением у вахтовика: что учесть бухгалтеру

Сотрудник работает вахтой и просит уйти в оплачиваемый отпуск с последующим увольнением. Эксперт пояснил: это возможно, если увольнение не связано с виновными действиями работника. В заявлении сотрудник должен указать сразу две просьбы — предоставить отпуск и уволить.

Важно — днем увольнения будет последний день отпуска. Все выплаты и документы нужно оформить до ухода работника. Междувахтовый отдых отпуском не считается, поэтому совместить его с увольнением нельзя.

