🛠 Автовладельцы смогут сами выбирать СТО для ремонта, но будут сами отвечать за свой выбор

Центробанк предлагает разрешить автовладельцам самостоятельно выбирать СТО для ремонта автомобиля после ДТП по ОСАГО. Но они при этом будут нести повышенную ответственность за свой выбор. Об этом рассказал замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Никита Теплов.

«Новые правила предоставляют автомобилистам право выбора СТО. Если вы принимаете решение о ремонте самостоятельно, и что-то пошло не так, вы за это будете отвечать», — заявил Теплов.

Изменения будут более четко будут регулировать все возможные взаимоотношения между страховщиком и потерпевшим, считает он. Нововведение также сократит число жалоб и судебных разбирательств.

Но детализация нового регулирования – сложная задача, требующая поиска баланса между простотой и учетом всех возможных нюансов, добавил Теплов.

Председатель Союза пользователей цифровых платформ АНО «Цифровой мир» Валерий Корнеев опасается, что этой инициативой воспользуются мошенники и получат деньги через аффилированные сервисы, а законопослушным автомобилистам придется это оплачивать через повышение тарифов.

Поэтому он предлагает скорректировать предложение – хотя бы создать список добросовестных сервисных центров, которые не свяжутся со страховыми мошенниками.