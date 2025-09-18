С 2028 года системно значимые банки будут проходит стресс-тесты

Размер отчислений банков в Фонд обязательного страхования вкладов, а также дополнительные надбавки к капиталу будут зависеть от результатов стресс-тестирования.

Центробанк с 2028 года обяжет все системно значимые кредитные организации проходить стресс-тестирование. Результаты повлияют на оценку экономического положения банков и на размер отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов.

«Новый подход будет стимулировать кредитные организации накапливать запас капитала, необходимый для самостоятельного преодоления возможных стрессов, что повысит устойчивость банковского сектора в целом», — сказано на сайте ЦБ.

Кроме того, стресс-тестирование будут учитывать при внутренней оценке достаточности капитала. В зависимости от результатов теста регулятор сможет установить для организации дополнительную надбавку к капиталу.

Предложения и замечания по стресс-тестированию ЦБ будет собирать до 17 октября 2025 года.