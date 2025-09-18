🏩 Для гостиниц и кемпингов установят единые правила

Для всех типов средств размещения собираются установить единые правила предоставления услуг. Соответствующий проект постановления кабмина разработало Минэкономики.

Предполагается, что исполнитель сможет установить невозвратное бронирование: с клиента полностью или частично удержат оплату, если он откажется от договора или не приедет.

Если средство размещения не сможет предоставить забронированный номер, нужно будет предложить компенсацию или замену на более высокую категорию без доплаты. Если таких номеров нет – придется заказать аналогичный номер в другой гостинице, оплатить его и транспортные расходы либо дать другую компенсацию по письменному согласованию с клиентом.

Также правила предусматривают случаи вынужденного отказа от исполнения договора. Например, к ним относится болезнь клиента или члена его семьи, включенного в бронирование. Нужно будет представить справку, а исполнитель полностью вернет оплату.

Отказаться от услуг клиент сможет до заезда или до окончания срока бронирования. В уведомлении об отказе нужно написать основания, а подтверждающие документы можно представить в течение 6 месяцев с даты уведомления.

Исполнитель вернет предоплату в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления.